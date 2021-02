Roma, polemiche per la maglia celebrativa: Comune non informato

RASSEGNA STAMPA - La Roma ha annunciato mercoledì la volontà di giocare con una scritta celebrativa per i 150 di Roma Capitale. Sui social è subito divampata la polemica sul fatto che solo la società giallorossa fosse investita dell'iniziativa. L'edizione odierna de Il Messaggero fa chiarezza specificando che l'idea non è nel bollettino ufficiale delle celebrazioni del Comune. In poche parole si tratta di una libera iniziativa nata direttamente a Trigoria, tanto che il club non avrebbe informato il Comune di Roma ma solo la Lega di A. Una trovata molto simile a quella che la Roma fece mettendo Spqr sulle maglie usate in un derby del 2017.

