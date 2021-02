Cavanda ancora svincolato, ma l'ex Lazio non molla: "In Belgio non vedo terzini destri migliori di me"

Dopo la fine del contratto che lo legava allo Standard Liegi, Luis Pedro Cavanda è rimasto senza club dalla scorsa estate. L'ex Lazio, tuttavia, è ben lontano dal mollare. Intervenuto ai microfoni de La Dernière Heure, il calciatore ha fatto da prima chiarezza sulle offerte ricevute: "Non hanno soddisfatto le mie aspettative. Voglio restare in Europa". Poi, il difensore, che si sta allenando attualmente con il Seraing, ha parlato di un'eventuale permanenza in squadra: "Non abbiamo ancora parlato di contratto". Cavanda è convinto di poter essere ancora un valore aggiunto per molti club belgi. E le sue parole lo confermano: "Non vedo nessun terzino destro nella Jupiler Pro League che sia più forte di me".

Serie A, Milinkovic-Savic eletto miglior giocatore del mese di gennaio - FOTO

Serie A, il programma della 21° giornata: apre Fiorentina-Inter, chiude la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE