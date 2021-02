Calcioscommesse, Izzo: "Ecco cosa feci per evitare le combine"

Clamorose dichiarazione di Armando Izzo, difensore del Torino, che presentatosi ieri davanti al procuratore presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, ha risposto così, come riportato dall'Ansa, in merito alle domande sul processo legato al calcioscommesse, in occasione del match datato marzo 2014, tra Modena e Avellino: "Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine ". Ai tempi in forza con gli irpini, Izzo evitò così di scendere in campo, simulando un problema fisico.

