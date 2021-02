Lazio, Immobile a segno in 14 partite diverse: il dato - FOTO

Sempre a segno o quasi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si ferma mai, e ha collezionato un altro dato statistico impressionante. Come riportato da Lazio Page, il bomber di Torre Annunziata è andato in gol questa stagione in ben 14 partite diverse. Meglio di lui solo Robert Lewandowski, (a segno in 15). I due si affronteranno tra poche settimane nell'andata degli ottavi di Champions League all'Olimpico.

