La Lazio vince e segna al passo delle grandi d'Europa: i dati statistici

Sesta vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, un dato importante come riportato da Lazio Page. I sei successi di fila sono la quarta miglior striscia in Europa, dopo quelle del City (10), Atletico Madrd (8) e Monaco (7). I biancocelesti sono imbattuti inoltre da 7 partite, (quinto miglior dato d'Europa), dopo dopo City (14), Barcellona (11), Monaco (9), Eintracht F. (9) e Atletico M. (8). Come se non bastasse, i biancocelesti vanno a segno da 17 match consecutivi, (quinto miglior dato d'Europa), va a segno in casa da 14 partite (quinto miglior dato d’Europa) e segna nel secondo tempo in casa da 13 partite, miglior dato d’Europa (secondo il Bayern con 9).

Lazio, Acerbi decisivo: difesa al top e i suoi cross sono un'arma in più

Condò: "La Lazio può rientrare nella corsa per lo scudetto"

TORNA ALLA HOME PAGE