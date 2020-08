Lazio, Immobile a suon di record: ecco un altro primato stabilito

Record su record per Ciro Immobile. Dopo la Scarpa d’Oro e la classifica marcatori per la terza volta in carriera, il bomber della Lazio ha lasciato ancora il segno. Quello al San Paolo contro il Napoli è il 17esimo gol di Immobile in trasferta in questa Serie A. Oltre ad aver eguagliato il primato di Higuain in una singola stagione (36 centri), la punta biancoceleste si è preso il record di reti segnate fuori casa. Nessuno aveva mai fatto così bene. Ciro ha battuto il precedente primato stabilito da lui stesso nel 2017/18 e da Ibrahimovic nel 2011/12 a quota 16. In casa o fuori conta poco: Ciro lascia praticamente sempre la sua firma