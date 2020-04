Lazio, Immobile batte Ronaldo: è il re del fantacalcio in Italia!

LAZIO, IMMOBILE RE DEL FANTACALCIO - In Italia contano due cose: il calcio e... il fantacalcio! Ovviamente, si scherza, ma non si può sottovalutare l'importanza che il pallone e la sua versione da gioco hanno. E, come riporta Sky Sport, il re delle fantamedie in Serie A è Ciro Immobile con un punteggio di 10,38. Merito dei 27 gol messi a segno in campionato che, tra l'altro, tengono l'attaccante della Lazio in testa anche alla classifica della Scarpa d'Oro. Non solo gol, però, anche assist: Ciro ne ha regalati 7 ai suoi compagni, accrescendo il punteggio per la media fantacalcio. Così, Immobile ha raggiunto i bonus in 25 partite su 26. Più staccato Cristiano Ronaldo (10,10 di fantamedia), terzo Pazzini (9,5). Comanda King Ciro.

'United per l'Italia', Immobile trionfa: "Col Cholito mi sono trovato benissimo"

Lazio, Immobile: "La ripresa come un nuovo inizio. Vogliamo continuare a sognare"

Torna alla home page