Lazio, Immobile: "La ripresa come un nuovo inizio. Vogliamo continuare a sognare"

A qualche minuto dal fischio d'inizio di "United per l'Italia", la partita virtuale a scopo benefico tra i protagonisti della Serie A, Ciro Immobile si è espresso sulle ambizioni della Lazio e sulla ripresa del campionato: "Quanto la pausa ha cambiato le carte in tavola? Le ambizioni rimangono, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Adesso dobbiamo essere bravi a prepararci mentalmente. Avremo dodici partite per continuare a sognare. È come un inizio di campionato. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta, anche per far tornare il sorriso alla gente. Record di Higuain? Mi sto allenando tanto per raggiungere quest'obiettivo. Sarebbe bello, vedremo come sarà la situazione dopo questa sosta. Sto dando il massimo".

Calciomercato Lazio, Parisi obiettivo concreto: ecco la situazione

United per l'Italia, Immobile pronto per la sfida virtuale: "Mi prudono le mani"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il giorno 13/4/20 alle ore 21:00