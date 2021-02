Lazio, Immobile è un re anche in Champions: gli auguri della Uefa al bomber d'Europa - VIDEO

Ciro Immobile si è conquistato un posto di primo piano in Serie A, ma in Champions League non ha sfigurato. L'attaccante ha contribuito al ritorno della Lazio nell'Europa dei grandi e, una volta sceso in campo, ha confermato il rendimento da vero bomber d'Europa. La Uefa ha augurato buon compleanno al classe '90 ricordato il gol siglato contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi, per poi aprire un sondaggio che riguarda lo stesso Ciro e i suoi colleghi: "Qual è il tuo attaccante preferito in Champions?". La risposta dei tifosi biancocelesti non tarderà ad arrivare!

