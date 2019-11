Lazio, Immobile fa impazzire le quote: per i bookmakers Ciro punta Chinaglia

Re Ciro, che trasforma ogni pallone in oro e tre punti. Meglio di Re Mida. Il suo centesimo gol con la maglia della Lazio ha proiettato Immobile già a quota 13 in campionato, a 16 lunghezze dal suo record registrato nella stagione 2017/18 quando si è laureato capocannoniere (con 29 reti ndr) sempre in biancoceleste. Come riporta Agipro, i bookmakers stanno già impazzendo e mandando al ribasso le quote relative al rendimento del bomber di Torre Annunziata. Per Stanleybet la possibilità che Immobile superi il suo stesso record di 29 gol è quotata a 1.60, tradotto: probabile. Mentre, dopo aver rotto il muro della tripla cifra in biancoceleste, il prossimo obiettivo del 17 di Inzaghi sarà quello di raggiungere entro la fine del 2020 le 122 reti di Chinaglia. Questa eventualità è pagata 1,70 a 1. Quota un po' più alta (2,30) per gli ottimisti che punteranno sui 128 gol di Ciro sempre entro la fine del 2020, che significherebbe stracciare anche il record di Signori (fermo a 127 ndr). Non quotati - troppi - i 159 gol di Piola, per quelli bisognerà aspettare. Ma il contratto di Re Ciro con la Lazio è lungo e chissà, un altro sovrano potrebbe cadere al suo cospetto.

