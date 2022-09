Lazio, Immobile incrocia le dita: l’esito degli esami strumentali

Come già anticipato, Ciro Immobile questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali per cercare di approfondire la causa e l’entità del problema muscolare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Come appreso dalla nostra redazione, la risonanza magnetica effettuata ha evidenziato che l’ematoma riportato dall’attaccante ancora non è del tutto assorbito e che dunque, necessita di ulteriori giorni per la guarigione. Lo staff medico della Nazionale ha preferito non correre alcun rischio e per questo ha bloccato la partenza del biancoceleste, che ritornerà nella Capitale per sottoporsi alle terapie di recupero nella speranza di ottenere una chance con lo Spezia.

