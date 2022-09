Lazio, Immobile l'infrangi record: agganciato Batistuta e adesso…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non ci sono più parole per descrivere Ciro Immobile. Il miglior marcatore della storia della Lazio ha infranto un altro record. Il gol messo a segno a Marassi, nel primo tempo del match con la Sampdoria, è il numero 184 in Serie A, gli stessi di un certo Gabriel Omar Batistuta. Agganciato l'undicesimo posto della classifica all time. Adesso l'obiettivo si sposta sul decimo con Del Piero, Gilardino e Signori fermi a quota 188. I 200 sono dietro l'angolo per il capitano, sempre più leader, leggenda e bandiera della Prima Squadra della Capitale.