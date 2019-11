Lazio, Immobile non è solo un bomber: la statistica sui passaggi

La crescita di Immobile in questi anni alla Lazio è stata clamorosa. È lui la bomber della squadra biancoceleste. Eppure il numero 17 non si limita solo al gol, con il tempo è entrato pienamente nei meccanismi del gioco che Inzaghi vuole proporre. Una statistica lo evidenza in modo chiaro: Immobile, tra gli attaccanti della Serie A, è quello che effettua in media più passaggi. Ben 27,6 ogni 90 minuti. Questo dimostra quanto sia partecipe della manovra corale. Non solo bomber di razza quindi, ma anche ottimo palleggiatore.



