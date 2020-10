Lazio, Immobile riprende le parole di Capo Plaza: "Questi aspettano che cado giù ma se mi alzo..."

Non sta vivendo un momento facile Ciro Immobile. Innegabile che le tante critiche arrivate in queste settimane pesino sull'attaccante biancoceleste che ora dovrà necessariamente mettere da parte tutto per tornare a concentrarsi sul campionato, anche se sabato non giocherà essendo squalificato, e sull'esordio della Lazio in Champions, Oggi il numero 17 farà ritorno a Roma ma ha tutte le intenzioni di reagire e continuare a dimostrare il suo valore come emerge dalle sua Instagram story in cui utilizza le parole della canzone di Capo Plaza "Forte e chiaro": "Questi aspettano che cado giù

ma se mi alzo non ti rialzi più".

