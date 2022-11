Lazio, Immobile super papà: tra coccole e qualche piccolo imprevisto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante, forti e contrastanti le emozioni che ha vissuto Ciro Immobile in quest’ultimo periodo. Dalla delusione dell’infortunio che non gli ha permesso di giocare le ultime gare del campionato, galeotte furono le sfide con Udinese e Monza, alla felicità estrema per la nascita di Andrea. L’arrivo del quartogenito ha sicuramente reso le giornate del capitano biancoceleste più impegnative ed emozionanti e senza dubbio lo hanno aiutato a superare il momento critico. Il lieto evento è arrivato proprio al momento giusto, con la pausa per il Mondiale il bomber può godersi a pieno la famiglia e aiutare la moglie a gestire i piccoli. Si è calato perfettamente nelle vesti del papà, di nuovo, e con pazienza e dedizione si sta dimenando tra cambi pannolino e riposini. Non mancano però gli imprevisti e, come testimoniano le stories di Jessica, a volte il pannolino non fa il suo dovere. Papà Ciro però non si lascia prendere dallo sconforto e si rimette subito all’opera.

