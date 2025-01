Lazio in riserva: media punti scesa drasticamente, ora tocca a Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha rallentato. Non è tanto una crisi, quanto più una frenata che fortunatamente non compromette il grande girone di andata svolto dalla squadra di Baroni, per non parlare del passaggio del turno in Coppa Italia e del percorso in Europa League. Potrebbe essere un semplice calo fisiologico dopo tre mesi di corsa, ma non bisogna comunque sottovalutare questo campanello d'allarme. Nessuno a Formello si è mai illuso di poter competere per lo scudetto, ma si è sempre puntato al quarto posto, obiettivo decisamente più realistico e che non bisogna mollare.

Ora sta a Baroni riflettere su ciò che non è andato nelle ultime quattro gare di campionato: come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Lazio infatti ha portato a casa appena 4 punti, ovvero la media di 1 punto a partita. Numeri calati drasticamente rispetto alle prime quindici, in cui si registrava una media di 2,06 a incontro. Lo stesso vale per i numeri difensivi: la media di reti subite nelle ultime quattro gare è di 2,5 a partita, mentre prima era di 1,13.

Tanto è dipeso dalle assenze per infortunio, ma nell'attesa che si svuoti l'infermeria Baroni deve inventarsi qualcosa. Contro il Como mancheranno, oltre agli infortunati Vecino, Pedro e Patric, anche Gila, Castellanos e Zaccagni per squalifica. E' probabile, dunque, che si torni a un 4-3-3, meno offensivo ma più equilibrato.