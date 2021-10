Lazio-Inter, Adani: “Biancocelesti in crescita, Sarri è fantastico”

Lele Adani commenta Lazio-Inter. L'ex difensore della Fiorentina e attuale opinionista sportivo ha analizzato il successo convincente dei biancocelesti in diretta su Twitch nel corso della BoboTv. Queste le sue parole: "Ha ragione Antonio (Cassano, ndr) quando dice che le occasioni migliori le ha avute la Lazio. Si sono visti sprazzi di Sarri. L’Inter ha giocato 4 partite di livello, contro Real Madrid, Shakhtar, Atalanta e Lazio, e non ne ha vinta neanche una nonostante ne avesse l’opportunità. I nerazzurri non giocano 90 minuti ad alto livello. Sarri? Con lui se non meriti non giochi. La Lazio è nel mezzo di un percorso che durerà mesi, ma Sarri è tranquillo perché sul lavoro non tradirà mai. Ho visto una squadra in crescita, Sarri è un allenatore fantastico. Sta facendo grandi cose nella Capitale nonostante abbia la rosa inferiore a tutte le altre sei “sorelle”. Pensate cosa avrebbe potuto fare alla Juventus se veniva confermato".