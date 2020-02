Lazio - Inter: all'Olimpico c'è anche Kezman (ag. Milinkovic) - VIDEO

Big match, top player. Questo Lazio - Inter farà il giro del mondo. Sfida Scudetto per cuori forti, e per tipi forti: come Sergej Milinkovic-Savic. Osservato speciale dal suo procuratore, Mateja Kezman, arrivato poco fa allo stadio. L'agente serbo guarderà il suo pupillo dagli spalti di un Olimpico gremito, ad ammirare il Sergente saranno fissi più di 120.000 occhi laziali. A questi si sono aggiunti anche i due di Kezman: un motivo in più per non deludere e dominare la scena, come sempre.

VIDEO - L'ARRIVO DI KEZMAN ALL'OLIMPICO