Lazio - Inter, Bergonzi: "Rigore ineccepibile, forse c'era il rosso a de Vrij"

La Lazio è ormai finita nel mirino di tutta (o quasi) l'Italia calcistica non-laziale. Polemiche arbitrali, dietrologie: è il prezzo da pagare quando si vince. Come stanno facendo i biancocelesti, che hanno collezionato 15 vittorie e 4 pareggi negli ultimi 19 incontri di Serie A. Per smorzare eventuali lamentele anche per Lazio - Inter, l'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Rocchi ha arbitrato benissimo, è sempre stato a due metri dall'azione. Episodi? Il rigore per la Lazio è ineccepibile. Immobile sta per calciare, de Vrij lo contrasta in modo inopportuno. Rosso? Lo avrei supportato se avesse deciso così. Ma se ha dato giallo, significa che per lui non fosse una così chiara occasione da gol. La scelta di Rocchi ci sta".

LAZIO, UN GIGANTE DI NOME MILINKOVIC

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - INTER: DE VRIJ CI SPINGE FUORI DALLA COMFORT ZONE

TORNA ALLA HOMEPAGE