Lazio - Inter, Boniek chiude la polemica: "Secondo gol? Zero discussioni"

Lazio - Inter è stata caratterizzata dalle polemiche derivanti dal gol del 2-1 segnato da Felipe Anderson. Per molti i padroni di casa si sarebbero dovuti fermare aspetando Dimarco in nome del fairplay, per altri hanno fatto bene a continuare visto che Irrati ha giudicato il contatto tra Leiva e l'interista non falloso. A chiudere la polemica ci ha pensato Zibi Boniek, ex Roma e Juventus quindi super partes. L'attuale vice presidente della UEFA ha scritto su Twitter: "Secondo gol della Lazio? Zero controversi, si gioca finché l’arbitro non fischia".

