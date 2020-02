Lazio - Inter, Cucchi: "Inzaghi esemplare, Milinkovic straordinario"

Ai microfoni di Lazio Style Channel Riccardo Cucchi ha commentato la vittoria della Lazio sull'Inter. Evidente l'euforia del giorno dopo: "Ci sentiamo tutti come Olympia. Volteggiamo come lei, voliamo in alto, felici".

IL GOL DI MILINKOVIC - "Sergej sul gol ha compiuto un gesto tecnico straordinario. Ha accarezzato con i tacchetti la palla e poi ha concluso con il destro. Ieri Milinkovic ha giocato una delle migliori partite da quando veste la maglia della Lazio, una prestazione straordinaria".

INZAGHI - "Secondo me è stata una delle più belle partite di questa stagione per aggressività e voglia. Le due squadre sono le fotocopie dei loro tecnici: tosta e quadrata l'Inter di Conte, veloce, spumeggiante e tecnica la Lazio di Inzaghi. Inzaghi è stato esemplare nella preparazione della partita, nell'interpretazione e nei cambi".

LOTTA SCUDETTO - "Credo sia impossibile non considerare la Lazio per lo Scudetto. La squadra è lì e deve tentare partita dopo partita di portare a casa qualcosa di straordinario, qualcosa di storico. Deve crederci, come ci hanno creduto tutti i giocatori impiegati ieri sera durante la partita".

SU IMMOBILE - "Immobile ha giocato una gara esemplare che spero metta a tacere tutti i critici che puntano il dito sulle sue qualità tecniche. Ciro ieri ha dimostrato di essere un grande attaccante, grande finalizzatore con grandi qualità tecniche".

SU TARE - "Questa Lazio vista ieri mi ricorda più quella del '74 rispetto a quella del 2000. L'atmosfera che si è creata ricorda molto quella squadra. Faccio i miei complimenti a Tare. Luis Alberto, Milinkovic, Immobile sono dimostrazione della grande intelligenza di Igli che ha lavorato insieme al presidente Lotito e al tecnico".

