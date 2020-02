Lazio - Inter, Di Sotto: "Sarà una gara stupenda, spero di uscire dallo stadio col sorriso" - VD

A circa un'ora dall'inizio del big match tra Inter e Lazio, Daniela Di Sotto, ex moglie di Gianfranco Fini, si è espressa sulla sfida in programma all'Olimpico ai nostri microfoni: “Che gara mi aspetto? Una partita stupenda, spero che i nostri giocatori la interpretino come hanno fatto finora. Ci hanno dato tante soddisfazioni, spero che oggi ci facciano uscire dallo stadio con un sorriso a 34 mila denti. La Juventus non la vedo tanto bene, anche se Sarri continua a piangere. Una stagione che potrebbe regalare un sogno? Sono molto scaramantica, non ne voglio parlare”.

