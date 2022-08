Lazio - Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

Archiviata la gara contro il Torino, per la Lazio è tempo di concentrarsi sulla prossima sfida. I biancocelesti affronteranno l'Inter dell'ex Simone Inzaghi all'Olimpico, la partita valida per la terza giornata di campionato è in programma venerdì 26 agosto alle 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming eseguendo l'accesso all'app oppure in tv accedendo alla piattaforma tramite il decoder di TimVision o SKY.