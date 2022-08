Lazio - Inter, Inzaghi: “Una sconfitta che brucia. Luis Alberto? Un campione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude 3 a 1 per la Lazio il match all’Olimpico contro l’Inter. Ai microfoni di Dazn, per commentare la partita è intervenuto Simone Inzaghi. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Ma adesso siamo qui a commentare una sconfitta che fa male e che brucia, la partita è stata equilibrata e abbiamo giocato contro un avversario forte e di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, probabilmente dovevamo avere più cattiveria e determinazione perché sono partite dettate sull’episodio”

APPROCCIO - “Dopo il 2 a 1 abbiamo creato l’occasione con Correa, sull’1 a 1 era una partita equilibrata abbiamo fatto un primo tempo discreto dove dovevamo avere più cattiveria. Sapevamo che giocavamo con un avversario di valore e dovevamo fare di più. Al di là dei difensori, dobbiamo fare meglio ma tutta la squadra. Per quanto riguarda il secondo e terzo gol sono stati due eurogol fatti da individualità importanti. Fisicità? Assolutamente si, adesso dopo la sconfitta si sta a guardare la formazione e le scelte ma sicuramente se avesse segnato Dumfries al posto di Luis avremmo parlato di altro. Dobbiamo essere consapevoli che nel campionato incontreremo squadre come la Lazio. La sconfitta è arrivata e l’analizzeremo, brucia perchè secondo me avevamo tenuto bene il campo e siamo stati penalizzati dagli episodi e dobbiamo essere bravi noi a farli girare dalla nostra parte"

LUKAKU - “ Adesso aveva fatto le prime due partite nel migliore dei modi, adesso dobbiamo analizzare una partita persa che fa male e sappiamo che in gare come queste dobbiamo fare di più. Al di là della prestazione di Lukaku volevo un qualcosa di più da parte di tutta la squadra”

LAZIO - “Si, sapevamo cosa avrebbe fatto la Lazio. È stata una partita equilibrata, nel primo tempo abbiamo messo tanti palloni invitanti. Probabilmente l’occasione di Dumfries sarebbe stata determinante prima dell’eurogol di Luis Alberto”.

Il tecnico dei nerazzurri è intervenuto anche in conferenza stampa: “La Lazio sull’1-1 ci ha creduto di più, ha avuto più determinazione per far sì che l’episodio andasse a suo favore. Prima della rete del 2-1 c’è stata l’occasione di Dumfries, dopo 3 minuti è arrivato l’eurogol di Luis Alberto, in gare come questa, contro un avversario di assoluto valore che può battere chiunque, dopo l’1-1 dovevamo tenere meglio il campo, non si può andare a riposo sotto di 1-0-. Il primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo. La gara dell’anno scorso era arrivata alla 7/8° di campionato e la condizione era migliore per entrambe le squadre, sapevamo che la Lazio avrebbe fatto una gara di questo genere. L’eurogol di Luis Alberto ha indirizzato la gara ma dopo il 2-1 dovevamo fare di più. La Lazio è stata concentrata, compatta in difesa, ha concesso poco. C’è rammarico per aver perso la gara".

LUIS ALBERTO - "Luis Alberto è un campione, ha nelle corde queste giocate, da lui ci si aspetta questo. Io gli auguro di far gol in tutte le gare per come gli voglio bene e per quello che mi ha dato negli anni, certo stasera avrei preferito che non lo facesse".