Lazio - Inter, Luiz Felipe ammonito al 58': era diffidato, salterà il Genoa

Una scivolata in ritardo che incarna nei tacchetti tutta l'essenza di questo Lazio - Inter. Partita fisica, "maschia", che vede entrare nel tabellino anche Luiz Felipe. Il suo intervento su Lautaro Martinez al 58' è da giallo, Rocchi non ha dubbi: si tratta di un'ammonizione pesante. Il brasiliano era infatti nella lista dei diffidati, e per questo risulterà squalificato per la sfida di Marassi in casa del Genoa il prossimo 23 febbraio.