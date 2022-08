Lazio-Inter, Zazzaroni: "Partita persa da Inzaghi? No, vinta da Sarri"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

La partita vinta per 3-1 dalla Lazio sull'Inter ha portato con se molte polemiche inerenti le scelte di Simone Inzaghi che, secondo alcuni, con i suoi cambi avrebbe messo in difficoltà la squadra, favorendo la vittoria dei biancocelesti. Non è dello stesso avviso Ivan Zazzaroni che, intervenuto ai microfoni di Radio24, ha riconosciuto più meriti a Mauruzio Sarri, piuttosto che demeriti al tecnico neroazzurro:

"Inzaghi ha perso la partita con i cambi? Secondo me no, per lo meno non l'ha persa con i suoi cambi. Ho visto giocatori come Romelu Lukaku e Nicolò Barella che non era in una così grande condizione fisica. Penso che sia stato più Sarri ha vincere la partita con i cambi che ha fatto, piuttosto che Inzaghi ad averla persa con i suoi".