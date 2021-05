Lazio, Inzaghi vuole salvare Pippo: l'ultimo obiettivo di Simone

La stagione della Lazio si è chiusa in anticipo, il 2-0 incassato nel derby ha fatto calare il sipario sul campionato biancoceleste e sugli obiettivi della squadra. Ma per Inzaghi un ultimo scopo è rimasto e sa di amore: Simone vuole diventare protagonista della corsa alla salvezza di suo fratello Pippo, dandogli un aiuto concreto sul campo per tenerlo in Serie A ancora un anno. Il Torino lotta con il Benevento per non retrocedere, sono rispettivamente quartultimo (35 punti) e terzultimo (31), si giocano tutto nelle prossime gare. I granata hanno il recupero con la Lazio, poi ci sarà proprio Torino-Benevento all'ultima. Innanzitutto il Benevento deve vincere oggi contro il Crotone, altrimenti ogni discorso sarebbe inutile, poi Simone deve battere il Toro martedì 18. A quel punto Pippo si giocherà tutto negli ultimi 90', e se riuscirà a salvarsi dovrà dire grazie anche a suo fratello minore.

