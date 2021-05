Lazio - Torino, Belotti carica: "Il destino è nelle nostre mani"

Il derby è andato, alla Lazio non resta che chiudere al meglio possibile questo campionato. La testa ora si sposta al recupero contro il Torino, in programma martedì 18 alle 20.30, poi si finirà con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I granata, reduci da due ko pesanti per 7-0 con il Milan e 4-1 contro lo Spezia, tra due giorni potrebbero giocarsi ancora la salvezza (se il Benevento oggi perde contro il Crotone è aritmeticamente in B e il Torino salvo). Belotti carica: "È una questione mentale, bisogna farsi un esame di coscienza e ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva contraddistinti nelle partite precedenti e che è mancata nelle ultime due. Dobbiamo essere consapevoli della forza della squadra e tornare a essere quelli di prima. Sappiamo che, in queste ultime due partite, il destino è nelle nostre mani. Dipende tutto da noi", ha detto a Sky in vista della partita contro la Lazio.

Torino, i tifosi contestano la squadra dopo la sconfitta: "Siamo stanchi di umiliazioni"

Torino, Nicola verso la Lazio: “Tireremo fuori il meglio di noi”

Torna alla home page