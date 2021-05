Torino, Nicola verso la Lazio: “Tireremo fuori il meglio di noi”

Altra sconfitta pesante per il Torino che cade in casa della Spezia e adesso la strada per la salvezza si fa ancora più in salita. I granata avranno due match point per centrare l'obiettivo. Prima la trasferta all'Olimpico di martedì contro la Lazio e poi lo scontro diretto all'ultima giornata contro il Benevento. Davide Nicola ha analizzato così i prossimi impegni dei suoi: "Abbiamo ancora due partite. Cercheremo di tirare fuori tutto il meglio di noi per centrare una salvezza che, per ciò che abbiamo fatto vedere sul campo, meritiamo. Non c’è più tempo per fare calcoli. Dobbiamo ritrovare calma e serenità".