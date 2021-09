Lazio, 'ironia' anche a Tagadà: l'inviato non vuole pronunciare il nome

Una caduta di stile anti Lazio. L'ennesima in tv. Stavolta arriva da La 7, nel programma Tagadà presentato da Tiziana Panella. In realtà la giornalista ha provato a metterci una 'pezza', buttandola sull'ironia, ma uno degli inviati, un tal Giordano, non ha capito e ha tirato dritto per la sua strada. Tra l'altro in un contesto completamente inadatto per qualsiasi tipo di rivalità calcistica. Ma niente, su Giordano non c'è stato nulla da fare.

LA VICENDA - Il tutto è accaduto all'Olimpico, dove è in corso la due giorni (22 e 23 settembre) di vaccinazione aperta a tutti e promossa dalla Roma in collaborazione con la Regione Lazio. Durante il collegamento con il direttore della Asl Roma 1, dott. Angelo Tanase, Tiziana Panella chiede se in futuro ci saranno iniziative analoghe con la Lazio (tra l'altro già andate in scena il mese scorso, ndr) e se i tifosi della Lazio siano ben accetti nonostante il patrocinio giallorosso. Nel riportare la domanda al direttore, il tal Giordano si rifiuta di pronunciare la parola Lazio, tanto che la conduttrice se ne accorge e prova a far fare all'inviato un appello alla vaccinazione esteso ai tifosi della Lazio. Giordano però fa ancora il 'finto tonto' e persiste nel suo maldestro tentativo di anteporre la rivalità sportiva rispetto a un'iniziativa in cui il calcio serve solo come mezzo di promozione. Speriamo che il tutto sia dovuto al derby ormai alle porte. Lo speriamo per lui...