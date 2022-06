Lazio, Ivo Pulcini: "Grazie a chi non ha mai dubitato della mia professionalità" - FOTO

Ivo Pulcini è stato confermato come Direttore Sanitario della Lazio. La notizia è arrivata nella giornata di ieri e il medico attraverso i social ha voluto non solo ringraziare il patron Lotito ma anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito alla questione tamponi di cui si è molto dibattuto nella stagione comandata dal Covid: "Grazie al Presidente Lotito e a tutti coloro che non hanno mai dubitato della mia serietà professionale e competenza, al servizio e a tutela della salute. Nessun giocatore è mai sceso in campo positivo. Nessuno ha mai potuto dimostrare, se non a parole, il contrario".

Grazie al Presidente Lotito e a tutti coloro che non hanno mai dubitato della mia serietà professionale e competenza, al servizio e a tutela della salute. Nessun giocatore è mai sceso in campo positivo. Nessuno ha mai potuto dimostrare, se non a parole, il contrario. pic.twitter.com/ZP5SptGAvw — Ivo Pulcini D.M. via CAPOSILE, 6. Direttore Sanita (@IvoPulcini) June 29, 2022