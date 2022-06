Lazio, Ivo Pulcini confermato Direttore Sanitario: l'annuncio su Instagram

Fonte: Lalaziosiamonoi.it



Ivo Pulcini è stato confermato come Direttore Sanitario della Lazio. Il medico sportivo è in carica da diciotto anni consecutivi. Nonostante la querelle tamponi, per la quale è stato condannato a 5 mesi di inibizione, il presidente Claudio Lotito lo ha voluto confermareo. Su Instagram il medico sociale ha dato l'annuncio ringraziando il patron biancoceleste: "Il pulcino dell'aquila confermato direttore sanitario della S.S. Lazio per il diciottesimo anno consecutivo, stagione agonistica 2022/2023. Grazie per la rinnovata fiducia al Presidente più longevo della serie A, Claudio Lotito".