Lazio, Jessica Immobile in posa accanto a Ciro: "Bello de casa". E la Falchi commenta... - FOTO

I tifosi, tornati finalmente a riempire le gradinate dell'Olimpico, hanno esultato a ogni gol siglato dalla Lazio questo pomeriggio contro lo Spezia. Ma anche lady Immobile non è stata da meno. Jessica ha preso posto in tribuna, sostenendo il proprio bomber che le ha regalato una splendida tripletta. Al triplice fischio, la donna ha condiviso su Instagram una foto in cui è in posa accanto al cartonato del marito. "A bello de casa", aggiunge in perfetto dialetto romano. Tra i numerorissimi commenti, anche quello di Anna Falchi: "Grazie Ciro e tu divina".

