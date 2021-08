Lazio - Spezia, il post social del club: "Sei reti per tre punti. Avanti!"

Una Lazio da urlo. Dopo l'1-0 di Verde, la squadra si è rialzata in piedi e ha messo a segno 6 reti tra cui una tripletta di Immobile e tre assist di Luis Alberto. L'impronta di Sarri c'è e i biancocelesti possono fare davvero bene quest'anno. A esultare per il successo è stata proprio la società tramite il suo account Twitter, scrivendo: "Sei reti per tre punti: Avanti Lazio".

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 ✅

Sei reti per tre punti: 𝘼𝙫𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙇𝙖𝙯𝙞𝙤 ️#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/6hOlLCujtp — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 28, 2021

Lazio | game, set and match: show biancoceleste, sei gol allo Spezia

Lazio, doppia vittoria nelle prime due di Serie A: non succedeva dal 2013

TORNA ALL'HOME PAGE