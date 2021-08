Lazio, doppia vittoria nelle prime due di Serie A: non succedeva dal 2013

La Lazio vince e convince sempre di più. Dopo il 3-1 inflitto all'Empoli al Castellani la squadra di Maurizio Sarri ha stravinto nella prima gara all'Olimpico contro lo Spezia grazie alla tripletta di Ciro Immobile, alla rete di Felipe Anderson e al gol di Hysaj e al sigillo finale di Luis Alberto. I biancocelesti quindi sfatano un altro tabù: la Lazio infatti non vinceva le prime due gare in Serie A dalla stagione 2012-13, Atalanta-Lazio 0-1, Lazio-Palermo 3-0.