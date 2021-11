Lazio - Juve, Nedved: "Siamo nati per vincere, dobbiamo vincere"

La Juventus ha perso alcuni punti per strada in campionato, questa sera all'Olimpico ha la possibilità di accorciare su una diretta concorrente come la Lazio. A DAZN Pavel Nedved ha dichiarato: "I bilanci si fanno alla fine. Ad ora abbiamo perso qualche punto, forse per la cessione di Ronaldo all'ultimo che ha scosso la squadra. Allegri ha dovuto sistemare la squadra, ci è riuscito o ci sta riuscendo piano piano. Allegri ha il tempo per migliorare, il contratto è lungo. L'obiettivo è la Champions, ma non solo: vogliamo recuperare in campionato, poi c'è la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana che l'anno scorso abbiamo conquistato. Noi cerchiamo sempre la perfezione. Siamo nati per vincere, dobbiamo vincere. Stiamo ricostruendo la squadra, anche se non abbandoniamo mai l'obiettivo primario che è la vittoria".