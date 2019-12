Lazio - Juventus è Correa vs Dybala: la sfida ‘argentina’ a colpi di fantasia

Tre mesi fa il ct dell’Argentina Lionel Scaloni li ha messi in campo insieme. Dybala e Correa, l’uno a destra e l’altro a sinistra. In mezzo, un altro giovane che sta facendo bene in Italia: l’interista Lautaro Martinez. Nonostante l’amichevole contro il Cile sia terminata solamente 0-0, la presenza nel rettangolo di gioco di entrambi ha dimostrato quanto l’allenatore creda in loro come fantasisti del presente e del futuro. Sabato sera all’Olimpico saranno protagonisti di una sfida che vale tanto: per la Lazio la consacrazione dopo sei vittorie di fila, per la Juventus la rivalsa dopo il pareggio con il Sassuolo. Al confronto, i due argentini arrivano con l’entusiasmo che ha caratterizzato quest’avvio di stagione: il biancoceleste ha centrato il record personale di reti siglate, prim’ancora che l’annata arrivi a metà. Il bianconero, invece, si è preso una rivincita sulla Juventus, che in estate aveva cercato di cederlo, ed ora lo ha riscoperto decisivo.

PERCORSO - I due sono coetanei, ma il loro percorso tutt’altro che simile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Paulo ha lasciato la patria prima di debuttare nel massimo campionato, scelto dal Palermo e portato in Italia quando non aveva ancora 19 anni. Il ‘Tucu’, invece, prima di arrivare alla Sampdoria, ha conosciuto il grande calcio del suo paese grazie all’Estudiantes di Veron. Nelle differenze, una qualità comune: la fantasia, che diverte e fa divertire. Si prefigura, dunque, una sfida tra loro due, tutta argentina, ed a colpi di talento.

