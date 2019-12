Lazio, ansia per Luis Alberto: ma per il momento non ci sono allarmi

Niente allarmi, almeno per il momento, ma una giusta e tacita preoccupazione. Nella settimana che porta dritti verso la sfida fra Lazio e Juventus è lecito preoccuparsi di tutto. Soprattutto se in ballo ci sono le condizioni di Luis Alberto, il faro del centrocampo, l'uomo imprescindibile di Inzaghi. Lo spagnolo per il secondo giorno consecutivo non si è allenato col gruppo. Per lui, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, si dovrebbe trattare soltanto di un affaticamento muscolare dovuto alle tre gare consecutive e ravvicinate giocate fra campionato ed Europa League. Uno sforzo pagato, si spera soltanto con qualche giorno di riposo in più. Tutti in apprensione, oggi la seduta mattutina delle 11 potrebbe essere chiarificatrice.

Calciomercato Lazio, il Fenerbahce ‘molla’ Durmisi: il sogno è Kolarov

Van Basten e la frase nazista: l'EA Sports lo esclude da FIFA 2020

TORNA ALLA HOMEPAGE