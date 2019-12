Calciomercato Lazio, il Fenerbahce ‘molla’ Durmisi: il sogno è Kolarov

Qualche tempo fa, i media turchi avevano parlato di una vera e propria sfida tra Galatasaray e Fenerbahce per Riza Durmisi, finito ai margini del progetto Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal portale Fanatik, non ci sarebbe spazio per lui nella formazione di Ersun Yanal. Quest’ultimo, allenatore del Fenerbahce, avrebbe richiesto un giocatore pronto, da acquistare a gennaio. Peccato che l’ex Betis non abbia messo mai piede in campo nel corso di questa stagione, e deve comunque essere recuperato. Il sogno del club turco, ad oggi, rimane Aleksandar Kolarov, operazione praticamente impossibile, considerando che l’ex biancoceleste dovrebbe rinnovare con la Roma entro la fine dell’anno. Nel caso l’affare non dovesse andare in porto, la dirigenza virerebbe su Melnjak.

