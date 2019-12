FORMELLO - Lazio, Leiva è in gruppo: ok per la Juve. Luis Alberto fermo

FORMELLO - Seconda seduta settimanale, la prima con vista sulla Juve dopo lo scarico di ieri mattina. Simone Inzaghi sorride per il rientro in gruppo di Lucas Leiva: il brasiliano, contro l’Udinese, era stato sostituito a 15’ dalla fine per un fastidio alla coscia. Gli è bastato un giorno di riposo per rimettersi a disposizione. Non è in dubbio per la partita di sabato sera. Il cambio era stato dettato da crampi e non da una problematica seria. Gli infortunati sono Patric (polpaccio), Lukaku (versamento a un ginocchio), Berisha (muscolare) e Marusic. Ma il montenegrino è vicino al ritorno: oggi si è allenato a parte (insieme al preparatore Bianchini) per un lavoro atletico e alcune esercitazioni con il pallone. Sta provando a entrare tra i convocati per la sfida con i campioni d’Italia.

LUIS. Sul campo si sono visti tutti gli altri (aggregati Casasola e il baby Cipriano), tranne Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato la seduta mattutina, anche ieri non aveva effettuato il lavoro di scarico con il resto dei titolari. La speranza è che si tratti di una semplice gestione delle sue condizioni e che possa già da domani partecipare alle prove tattiche. È troppo importante per la Lazio. Lo studio della Juve, intanto, è già iniziato con una lunga analisi video svolta prima dell’inizio della sgambata odierna.