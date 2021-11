Lazio - Juventus, la Serie A presenta la gara: "Emozioni fino agli ultimi istanti" - FOTO

Alla vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Juventus, cresce il fermento all'interno delle due tifoserie. Alla ripresa del torneo dopo lo stop per lasciar spazio alle nazionali, la squadra di Sarri ritroverà Allegri in una gara dal sapore di passato. In attesa del fischio dell'arbitro che darà il via alla sfida, sul profilo Instagram della Serie A è stato condiviso un post con cui s'è presentato il match. Pubblicate delle immagini di alcuni precedenti, tra cui l'esultanza di Caicedo e un abbraccio tutto biancoceleste, è stato aggiunto: "Lazio - Juve regala emozioni fino agli ultimi istanti".

