Lazio, Kamada al posto di Luis Alberto? Gli scenari verso la Salernitana

RASSEGNA STAMPA - Per la prima volta in questa stagione, la Lazio rischia di dover fare a meno di Luis Alberto nella trasferta contro la Salernitana. Sarà la quinta variante del centrocampo biancoceleste in questa Serie A. Il favorito per sostituire Luis Alberto sembra essere Daichi Kamada, rientrato anticipatamente dal Giappone per problemi alla schiena. Le sue condizioni saranno monitorate quando riprenderà ad allenarsi. Con il recupero di Vecino improbabile, un'alternativa potrebbe essere lo spostamento di Rovella a sinistra.

L'assenza di Luis Alberto avrà un impatto significativo sul centrocampo della Lazio. Il trio intoccabile è ormai lontano, e Sarri ha sperimentato diverse combinazioni. La partita contro la Salernitana vedrà un nuovo trio di centrocampo con Guendouzi, Rovella e Kamada, tutti dal mercato estivo.

Kamada, giunto per sostituire Milinkovic, ha giocato principalmente sulla destra. Guendouzi, nel ruolo di Milinkovic, si è distinto per grinta e dinamismo. In coppia con Rovella, forma un centrocampo proiettato verso il futuro. Sarri punta su Kamada per la Salernitana, sperando che possa diventare una risorsa nell'attacco e risolvere la carenza di gol. La sfida potrebbe segnare un nuovo inizio per Kamada nella Lazio, trasformandolo da alternativa a punto di riferimento. Riporta così La Gazzetta dello Sport.