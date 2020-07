Lazio, l'attacco non sa più fare il suo dovere: il dato

Sembrano lontani i tempi in cui Immobile e Caicedo scardinavano prepotentemente le difese avversarie, mentre Correa le infilava con la sua velocità. Da quando il campionato è ricominciato, l'attacco biancoceleste non è riuscito ad essere incisivo come prima. 8 gol nelle ultime 6 partite disputate, di cui solo 2 nelle ultime 3 sono troppi pochi per una squadra che lotta per i massimi vertici della Serie A.

DIGIUNO POST COVID-19 - I tanti gol segnati prima del lockdown hanno saziato il reparto offensivo laziale che è rientrato in campo totalmente demotivato e privo di cattiverie. Il dato registrato nelle ultime tre apparizioni, è il peggiore dell'era Inzaghi: per trovare di peggio bisogna tornare al 2016, quando sulla panchina della Lazio sedeva Pioli (1 gol in 3 partite).

Si ringrazia LazioPage per le statistiche