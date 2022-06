Lazio, l'ex Caicedo con il cuore ancora a Roma: il tweet è inequivocabile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sta spopolando su TikTok il trend sulle note della canzone degli Abba "Angeleyes". Nel momento in cui la canzone fa: "Sometimes, when I'm lonely, I sit and I think about him and it hurts to remember all the good times" (traducendolo dall'inglese: "Qualche volta, quando sono sola, mi siedo e penso a lui e fa male ricordare i bei momenti"), si fanno scorrere le immagini di qualcuno che non fa parte più della propria vita e che ha lasciato il segno. Una pagina di fan laziali ha fatto il video incentrato su Caicedo taggandolo. Il Panterone, che ha lasciato il cuore a Roma, ha ricondiviso il video aggiungendo due cuori celesti. Ciò che l'equadoriano ha fatto con la maglia biancoceleste non verrà mai dimenticato.