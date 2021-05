Lazio, l'ex Djordjevic: "Volevo essere come Lulic. E che ricordi a Formello con i tifosi"

Oggi al Chievo in Serie B, ma tra il 2014 e il 2018 ha vestito la maglia della Lazio con 16 gol segnati Filip Djordjevic. In una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il serbo ha ripercorso soprattuto la cavalcata con Pioli che ha portato alla Champions nel 2015: "Volevamo vincere contro la Roma ma perdemmo. Contro il Napoli fu una partita incredibile, lo stadio tremava ma eravamo tranquilli ". Una stagione quella anche sfortunata per l'attaccante, che in un match casalingo con il Milan si infortunò gravemente: "La caviglia non tornò mai come prima, ma una volta tornato Pioli mi diede fiducia ed ebbi sempre un bel rapporto con Klose ". Sia a Djordjevic che ai tifosi biancocelesti però, restera purtroppo impresso il doppio palo che il serbo prese nella finale di Coppa Italia persa con la Juve nel 2015: "Ogni tanto ci penso. Potevo diventare un eroe come Lulic ma fui sfortunato e andò male. La cavalcata in Champions fu comunque bella, tornammo alle 3 di notte a Formello dopo Napoli e fu indimenticabile l'accoglienza dei tifosi ".

Lazio, due anni fa la prodezza di Correa col Bologna - VIDEO

Settore giovanile, primi movimenti di mercato: Bianchessi prende De Martino

TORNA ALLA HOME PAGE