Lazio, l'ex Keita può tornare in Italia: due club su di lui

Dopo aver terminato l'avventura con l'Inter, che ha deciso di non riscattarlo per 34 milioni di euro, Keita Balde Diao potrebbe tornare ancora in Italia. L'attaccante ex Lazio, ora di proprietà del Monaco, si trova nel Principato dove però sarà solo di passaggio. Non rientra nei piani della società monegasca che è disposta a cederlo. Il valore del suo cartellino si è abbassato sensibilmente, sulle sue tracce è finito il Valencia ma anche la Fiorentina. Il club viola sarebbe pronto a convincere con un progetto ambizioso il giocatore. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

