Lazio, l'ex scouting Zazzara pronto a una nuova avventura: i dettagli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova avventura per Giuseppe Zazzara, ex coordinatore dell'area scouting della Lazio, che sta per iniziare la sua nuova avventura come responsabile del settore giovanile del Latina calcio. "Sono molto felice di essere approdato alla guida del settore giovanile di una società storica come il Latina Calcio 1932. Ringrazio il presidente Terracciano per la fiducia riposta in me. Metterò tutto l’impegno possibile per accompagnare i giovani calciatori in un percorso di crescita, che dovrà avere come unica conseguenza l’approdo in prima squadra. Inizieremo subito a lavorare con i raduni previsti per la fine del mese", queste le sue parole riportate da gazzettaregionale.it.