Lazio, l'omaggio di Immobile alla moglie Jessica per la festa della donna - FOTO

Giornata speciale quella dell'8 marzo. Oggi infatti si celebra è la Giornata Internazionale della donna. Moltissime le frasi e le dediche e non poteva mancare anche quella di Ciro Immobile per la moglie Jessica. Il bomber della Lazio ha fatto recapitare alla sua bellissima metà una stupenda composizione di rose di vari colori diversi e non potevano mancare anche le mimose simbolo per eccellenza di questa giornata.

