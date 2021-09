Lazio, la famiglia di Luis Alberto accoglie un nuovo membro: ecco Camilo! - FOTO

Nuovo ingresso nella casa di Luis Alberto. Non si tratta di un bimbo, ma pur sempre di un cucciolo. L'annuncio è stato dato dalla moglie del talento spagnolo della Lazio, Patricia. La donna ha condiviso su Instagram la foto del cagnolino che la famiglia ha deciso di adottare. Il suo nome è Camilo, come il nome del cantante che tanto piace a Luis e alla sua consorte. Quest'ultima ha aggiunto: "Siamo uno di più". È il caso di dirlo... che accoglienza per il nuovo arrivato!

