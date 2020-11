Lazio, La Gazzetta dello Sport: “Immobile e Leiva negativi? La procura smentisce”

La situazione tamponi Lazio diventa sempre più ingarbugliata. In nottata era arrivato l'esito, riportato dall'Ansa, dei test dubbi: Strakosha positivo, Leiva e Immobile no. Notizie filtrate e subito battute. Ma la Gazzetta dello Sport, fin dai primi giorni in prima linea sul caso, chiede prudenza: "La Procura infatti smentisce la notizia diffusa ieri dall’Ansa, secondo cui sarebbe emersa la positività di Strakosha, sostenendo che al momento nulla è stato ancora definito e che il lavoro sui tamponi non è concluso. Oltretutto, essendo ogni tampone identificato da un codice a barre che protegge l’identità, appare impossibile che un risultato possa essere già collegato a un nome". Ci sarà ancora da attendere forse. Per ora la Lazio è rimasta in silenzio.

Lazio, l'Ansa e i risultati sui tamponi